В Госдуме осудили позицию Эстонии по Второй мировой войне

19 Февр. 2020 2020-02-19T21:44:15+03:00

В Госдуме осудили позицию Эстонии по ВОВ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Госдуме оценили позицию Эстонии по Второй мировой войне. Парламент страны принял резолюцию «Об исторической памяти и фальсификации истории». В документе осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал жестко реагировать на подобные нормативные акты.

Парламентарий отметил, что это оскорбление для всех, кто боролся с фашистами, чтобы избавить мир от ужасов нацизма.

- Парламент Эстонии принял исторически несправедливую резолюцию. Бесполезно увещевать или доказывать что-то этим людям, которые проголосовали за документ, — отметил Бальбек в комментарии RT.

Депутат уверен, что Россия должна среагировать на подобный шаг и сделать это довольно жестко.

- Я уверен, что не весь народ Эстонии разделяет подобные взгляды, есть те, кто хочет узнать правду, — заключил депутат.

Ранее парламент Эстонии обвинил Россию в «переписывании истории» Второй мировой войны.Против принятия заявления «Об исторической памяти и фальсификации истории» проголосовал только один депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU