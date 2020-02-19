2020-02-19T22:35:58+03:00
Общество

В Роскосмосе подтвердили замену экипажа новой экспедиции на МКС

Космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин не полетят 9 апреля на международную космическую станцию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Космонавты Николай Тихонов и Андрей БабкинКосмонавты Николай Тихонов и Андрей БабкинФото: пресс-служба Роскосмоса
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Двух российских космонавтов из экипажа новой экспедиции заменят на дублеров. О б этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса 19 февраля. Речь идет о космонавтах Николае Тихонове и Андрее Бабкине, которые 9 апреля должны были на пилотируемом корабле "Союз МС-16" отправиться на МКС. Замена произошла "по медицинским показаниям".

- Места командира и бортинженера корабля «Союз МС-16» теперь займут космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Изменения коснутся только российской части экипажа, астронавт NASA Крис Кессиди продолжает подготовку к полету в соответствии с установленным планом, - сообщили в Роскосмосе.

О замене экипажа сообщат американским коллегам. Новыми дублерами вероятно станут Андрей Бабкин и Сергей Рыжиков. Замена не повлияет на дату запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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