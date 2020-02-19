В 2019 году с «пластика» россиян мошенники украли 6,5 млрд рублей

19 Февр. 2020 2020-02-19T22:57:26+03:00

Мошенник украли с "пластика" россиян в прошлом году 6,5 млрд рублей Фото: Александр ГЛУЗ

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В 2019 года мошенники обманули 580 тысяч человек и украли с пластиковых карт россиян 6,5 миллиардов рублей. При этом «средний чек» в каждом случае составил 10 тысяч рублей, банки возместили пострадавшим только 15% пропавших средств.

Такие данные отражены в отчете ФинЦЕРТ Центробанка. Несмотря на огромную сумму, доля мошенничеств с использованием социальной инженерии снизилась почти в полтора раза и составила 69%. Для сравнения годом ранее этот показатель был на уровне 97%.

Снижение связано с ростом финансовой грамотности россиян. Чаще всего мошенники злоупотребляют доверием жертв и убеждают их самостоятельно перевести средства на указанные банковские карты.

Порой данные банковских карт просто воруются и используются для оплаты товаров в интернет-магазинах, пишет газета "Известия".

Меньше всего в 2019 году у россиян украли денег через АТМ или терминалы — всего около 500 млн рублей. Порядка 3 млрд рублей увели через различные интернет-ресурсы.

Чаще всего страдают жители:

Москвы,

Санкт-Петербурга,

Костромской области,

Свердловской области,

Ульяновской области.

В сумме жители этих регионов решились 3,3 млрд рублей.

Реже всего на удочку мошенников попадаются жители:

Республики Коми,

Кемеровской области,

Иркутской области,

Ярославской области,

Омской области.

Их суммарные потери не превысили 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU