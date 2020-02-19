В 2019 году с «пластика» россиян мошенники украли 6,5 млрд рублей
В 2019 года мошенники обманули 580 тысяч человек и украли с пластиковых карт россиян 6,5 миллиардов рублей. При этом «средний чек» в каждом случае составил 10 тысяч рублей, банки возместили пострадавшим только 15% пропавших средств.
Такие данные отражены в отчете ФинЦЕРТ Центробанка. Несмотря на огромную сумму, доля мошенничеств с использованием социальной инженерии снизилась почти в полтора раза и составила 69%. Для сравнения годом ранее этот показатель был на уровне 97%.
Снижение связано с ростом финансовой грамотности россиян. Чаще всего мошенники злоупотребляют доверием жертв и убеждают их самостоятельно перевести средства на указанные банковские карты.
Порой данные банковских карт просто воруются и используются для оплаты товаров в интернет-магазинах, пишет газета "Известия".
Меньше всего в 2019 году у россиян украли денег через АТМ или терминалы — всего около 500 млн рублей. Порядка 3 млрд рублей увели через различные интернет-ресурсы.
Чаще всего страдают жители:
Москвы,
Санкт-Петербурга,
Костромской области,
Свердловской области,
Ульяновской области.
В сумме жители этих регионов решились 3,3 млрд рублей.
Реже всего на удочку мошенников попадаются жители:
Республики Коми,
Кемеровской области,
Иркутской области,
Ярославской области,
Омской области.
Их суммарные потери не превысили 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU