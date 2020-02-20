Трамп планировал помиловать Ассанжа в обмен на оправдание Москвы
Американский лидер Дональд Трамп в 2017 году предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование. В обмен на заверения с его стороны, что Москва никак не причастна к утечке электронных писем Демократической партии.
- Трамп предлагал помилование или другой выход, если Ассанж скажет, что Россия не имела ничего общего с утечками из национального комитета Демократической партии, - пишут американские СМИ.
Напомним, в среду, 19 февраля, в Лондоне завершили технические слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks.
Ассанж покидает здание суда после заседания по делу о его экстрадиции в США.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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