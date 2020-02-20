Трамп планировал помиловать Ассанжа в обмен на оправдание Москвы

20 Февр. 2020 2020-02-20T00:21:19+03:00

Ранее в Лондоне завершили технические слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks

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Американский лидер Дональд Трамп в 2017 году предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование. В обмен на заверения с его стороны, что Москва никак не причастна к утечке электронных писем Демократической партии.

- Трамп предлагал помилование или другой выход, если Ассанж скажет, что Россия не имела ничего общего с утечками из национального комитета Демократической партии, - пишут американские СМИ.

Напомним, в среду, 19 февраля, в Лондоне завершили технические слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754547" frameborder="0"></iframe> Ассанж покидает здание суда после заседания по делу о его экстрадиции в США.

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ИСТОЧНИК KP.RU