Рекорд побит: Кудрин озвучил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

20 Февр. 2020 2020-02-20T03:14:35+03:00

В конце прошлого года глава Счетной палаты спрогнозировал неисполнение расходов федбюджета в объеме до 1 трлн рублей

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что объем неисполненных расходов бюджета за прошлый год стал рекордным и составил 1,122 трлн рублей.

- Процент исполнения один из самых маленьких за все годы: как по общему исполнению бюджета, так и по исполнению федеральной адресной инвестиционной программы, - отметил Кудрин.

В конце прошлого года он спрогнозировал неисполнение расходов федбюджета в объеме до 1 трлн рублей. В свою очередь российский глава Владимир Путин отметил, что такого ранее никогда не было, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года Госдума утвердила федеральный бюджет на ближайшие три года. Доходы в 2020-м составят около 20,38 трлн рублей, расходы - 19,5 трлн. Уточнялось, что приоритетной сферой остается повышение качества жизни россиян, а потому значительная часть денег (35%) пойдет на образование и медицину.

ИСТОЧНИК KP.RU