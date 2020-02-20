2020-02-20T04:33:46+03:00
Происшествия

Появились фото с места крушения самолета Ан-2 в Магадане

Число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 7 человек
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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На борту лайнера находилось 14 человек.На борту лайнера находилось 14 человек.Фото: предоставлено очевидцем
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В Сети появились фотографии с места крушения частного самолета Ан-2 в Магадане. Напомним, ЧП произошло при взлете воздушного судна.

Самолет успел подняться на высоту 10 метров от земли и упал Фото: предоставлено очевидцем

Самолет успел подняться на высоту 10 метров от земли и упалФото: предоставлено очевидцем

По последним данным, число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 7 человек, все они были госпитализированы. Ранее сообщалось о двух пострадавших. Состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.

Все пассажиры и экипаж смогли самостоятельно покинуть борт после ЧП Фото: предоставлено очевидцем

Все пассажиры и экипаж смогли самостоятельно покинуть борт после ЧПФото: предоставлено очевидцем

Инцидент произошел в четверг, 20 февраля. На борту самолета находилось 14 человек. Следователи начали проверку по данному делу. Все пассажиры и экипаж сами покинули самолет после аварии.

У всех пострадавших не тяжелые травмы Фото: предоставлено очевидцем

У всех пострадавших не тяжелые травмыФото: предоставлено очевидцем

Ранее сайт kp.ru писал о том, что воздушное судно Ан-2 должно было выполнить рейс в Сеймчан в 10 утра. Самолет успел подняться на высоту 10 метров от земли и упал. На месте происшествия работают скорая и спасатели. О причинах инцидента пока не сообщается.

Ан-2 упал при взлете в Магадане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Появились фото с места крушения самолета Ан-2 в Магадане
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