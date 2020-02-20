2020-02-20T05:27:04+03:00
В мире

Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 2029

Свыше 10,3 тысячи жителей выздоровели
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 2029Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 2029Фото: REUTERS
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Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения провинции Хубэй сообщает, что количество умерших от коронавируса выросло до 2029 человек. При этом более 10,3 тысячи жителей выздоровели.

Общее число заражения коронавирусом в провинции Хубэй достигло 62 тысяч. Из них число зараженных в административном центре Хубэя, превысило 45 тысяч. Далее идут города Сяогань и Хуанган, где число случаев заражения "китайским вирусом" составило порядка 3,3 тыс.

Согласно официальным данным, более чем 9,1 тыс. инфицированных в провинции Хубэй находятся в тяжелом состоянии, а свыше 2 тыс. заразившихся - в критическом, пишет "ТАСС".

Напомним, в конце прошлого года в китайском городе Ухань было зафиксировано несколько случаев пневмонии неизвестного происхождения. Позже выяснилось, что она была вызвана коронавирусом, который всего за несколько дней распространился за пределы Китая.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в КНР официально признали российский препарат "Арбидол" эффективным против коронавируса. Это первое лекарство российского производства в национальной программе КНР по лечению COVID-2019.

Россиян вывезли из провинции Хубэй.

ИСТОЧНИК KP.RU

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