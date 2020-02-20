В США назвали подлодки, способные уничтожить человечество
Американское издание The National Interest назвало пять атомных подводных лодок (существующих или проектируемых), которые способны уничтожить человечество или приблизить его к концу света.
Так, в "убийственный" рейтинг вошли американские и российские субмарины.
По словам экспертов, американская субмарина типа "Огайо" была способна "превратить до 288 целей размером с город в радиоактивный пепел менее чем за полчаса".
Другой американской подлодкой, способной уничтожить человечество, является перспективная АПЛ типа "Коламбия". Ее строительство которой должно начаться в 2020 году.
Журналисты издания также называют российскую "самую тихую подлодку" "Борей-А" с ракетами Р-30 "Булава" на борту.
Опасной, по мнению экспертов, считается российская субмарина "Дельфин", оснащенную баллистическими ракетами. Не менее грозной, по информации издания, является подлодка "Ясень" с крылатыми ракетами ЗМ-14 комплекса "Калибр".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что по информации того же издания, российские подлодки «Борей» способны сделать США «необитаемыми». Военный эксперт издания отмечает, что субмарины этого проекта стали бесшумными и еще более маневренными.
ИСТОЧНИК KP.RU