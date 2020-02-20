2020-02-20T06:17:53+03:00
В мире

В США назвали подлодки, способные уничтожить человечество

В рейтинг "подводных убийц" вошли российские и американские субмарины
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США назвали подлодки, способные уничтожить человечествоВ США назвали подлодки, способные уничтожить человечествоФото: REUTERS
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Американское издание The National Interest назвало пять атомных подводных лодок (существующих или проектируемых), которые способны уничтожить человечество или приблизить его к концу света.

Так, в "убийственный" рейтинг вошли американские и российские субмарины.

По словам экспертов, американская субмарина типа "Огайо" была способна "превратить до 288 целей размером с город в радиоактивный пепел менее чем за полчаса".

Другой американской подлодкой, способной уничтожить человечество, является перспективная АПЛ типа "Коламбия". Ее строительство которой должно начаться в 2020 году.

Журналисты издания также называют российскую "самую тихую подлодку" "Борей-А" с ракетами Р-30 "Булава" на борту.

Опасной, по мнению экспертов, считается российская субмарина "Дельфин", оснащенную баллистическими ракетами. Не менее грозной, по информации издания, является подлодка "Ясень" с крылатыми ракетами ЗМ-14 комплекса "Калибр".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что по информации того же издания, российские подлодки «Борей» способны сделать США «необитаемыми». Военный эксперт издания отмечает, что субмарины этого проекта стали бесшумными и еще более маневренными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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