Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мёртвым у себя дома
В Германии обнаружили тело предполагаемого виновного в стрельбе в кальянных в городе Ханау. Рядом с ним обнаружено ещё одно тело. Об этом сообщает полиция города.
Ранее правоохранительные органы подтвердили гибель 8 человек при стрельбе в немецком городе Ханау.
Напомним, что стрельбу открыли неизвестные в двух кальянных города. Предполагается, что они сначала убили трёх человек в одной из кальянных в центре города, а затем приехали в другую кальянную в районе Кессельштади. Там они убили ещё пятерых человек.
Сайт kp.ru публиковал видео с места трагедии.
Также на сайте сообщалось, что ещё пять человек ранены. О мотивах преступников полиции пока неизвестно.
- Стрельба велась в двух местах в разных районах города, нападавшие сбежали и пока не найдены, их мотивы не ясны, - говорится в официальном заявлении местной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU