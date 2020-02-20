2020-02-20T07:47:30+03:00
Происшествия

Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мёртвым у себя дома

Рядом обнаружено ещё одно тело
Ася КУЗНЕЦОВА
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Жертвами ночной стрельбы в немецком Ханау стали 8 человек, еще 5 борются за свою жизньЖертвами ночной стрельбы в немецком Ханау стали 8 человек, еще 5 борются за свою жизньФото: REUTERS
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В Германии обнаружили тело предполагаемого виновного в стрельбе в кальянных в городе Ханау. Рядом с ним обнаружено ещё одно тело. Об этом сообщает полиция города.

Ранее правоохранительные органы подтвердили гибель 8 человек при стрельбе в немецком городе Ханау.

Напомним, что стрельбу открыли неизвестные в двух кальянных города. Предполагается, что они сначала убили трёх человек в одной из кальянных в центре города, а затем приехали в другую кальянную в районе Кессельштади. Там они убили ещё пятерых человек.

Сайт kp.ru публиковал видео с места трагедии.

Также на сайте сообщалось, что ещё пять человек ранены. О мотивах преступников полиции пока неизвестно.

- Стрельба велась в двух местах в разных районах города, нападавшие сбежали и пока не найдены, их мотивы не ясны, - говорится в официальном заявлении местной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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