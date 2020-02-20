Полиция Австралии подтвердила подлинность опубликованных ранее журналистом документов по делу MH17

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:26:47+03:00

Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа по делу самолёта MH17, в двух из которых говорится об австралийской полиции Фото: REUTERS

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Документы по делу MH17, которые ранее опубликовал голландский журналист Макс Ван дер Верфф, являются подлинными. Об этом заявила пресс-служба федеральной полиции Австралии.

- Некоторые из распространенных недавно без разрешения документов являются документами федеральной полиции Австралии, подготовленными в рамках проводимого Совместной следственной группой (ССГ) расследования, - сказано в сообщении.

Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа по делу самолёта MH17, в двух из которых говорится об австралийской полиции.

В одном из них - стенограмма разговора немецкого независимого журналиста Билли Сикса с представителями австралийской полиции о свидетелях, видевших в небе украинские истребители в день авиакатастрофы.

Во втором - свидетельства о том, что Австралия почти через год после крушения МН17 работала с отредактированными неоригинальными документами.

Третий документ содержал выводы разведки Нидерландов о том, что у них нет данных о нахождении каких-либо ЗРК "Бук" рядом с местом крушения MH17.

В четвёртом документе содержится стенограмма разговора нидерландской полиции с неизвестным свидетелем, утверждавшим, что в районе было два украинских истребителя за несколько минут до крушения МН17.

Документальный фильм про крушение боинга MH17.

ИСТОЧНИК KP.RU