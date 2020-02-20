Пушков прокомментировал опасения Климкина по сделке России и Запада
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что возможность заключения сделки между Россией и Западом представляет "реальную опасность" для Киева, поскольку результатом такого союза может стать условное соглашение "Ялта-2", и незалежная тогда якобы снова окажется в сфере влияния Москвы.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков считает, что экс-глава ведомства преувеличивает. Ведь то, что плохо для чиновника, может быть хорошо для его страны.
"Если Россия договорится с Западом по Украине, чего так боится Климкин, это будет хорошо для Европы, которая устала от санкций, для России, которой не нужна конфронтация, очень хорошо для Украины, которую завели в тупик, и очень плохо для климкиных. Но не надо путать их со всей Украиной", - написал сенатор у себя в Twitter.
Пушков прокомментировал слова экс-главы украинского МИД
Сайт kp.ru писал, что Климкин неоднократно негативно высказывался о России и выступал против налаживания ее отношений с Европой. Когда наша делегация вернулась в ПАСЕ экс-глава МИД назвал ситуацию "изменой" Запада.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»