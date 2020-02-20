20 Февр. 2020 2020-02-20T10:23:15+03:00

В 2019 году приставы собрали с алиментщиков более 17 миллиардов рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2018-м году сумма была на два миллиарда меньше

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Судебные приставы почитали сумму, которую удалось собрать с алиментщиков в 2019 году. Исполнители взыскали с горе-родителей 17,4 миллиарда рублей и это на 2,2 миллиарда рублей больше, чем годом ранее.

В 2018 году сумма составляла 15,2 миллиарда рублей, отметили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Почти половину суммы удалось получить благодаря ограничительным мерам, самой действенной стал запрет на выезд за границу. Должники, которые оказались в «черном списке» выплатили 9,7 млрд рублей.

На второй месте по успешности- запрет на управление транспортом. Те, кто кому запретили садиться за руль заплатили 3,6 миллиардов рублей.

- В 2019 году в ФССП России находилось около 1,6 млн производств о взыскании алиментов, что почти на 12,6 тыс. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Всего было зарегистрировано 709,5 тыс. исполнительных документов этой категории, — рассказали RT в пресс-службе ФССП.

Далеко не все должники спешат расставаться с деньгами добровольно. В некоторых случаях материалы доходят до уголовных дел (51,9 тыс), а иногда до административных производств (117,9 тыс.).

Рванее сообщалось, что долги россиян по алиментам составили в общей сложности 152 миллиарда рублей к концу 2019 года и тем самым обновили исторический максимум. За последний год должников стало меньше, а вот сумма задолженностей возросла на 13%.

Кстати, алименты платят не только бывшие супруги, но часто содержание взыскивают с взрослых детей в пользу родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU