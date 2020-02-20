«Маяковцы» хороши и в спорте

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:30:43+03:00

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Под руководством Владимира Вдонина «Маяк» не только ежегодно добивается признания на выставках и бьет рекорды производительности. Помимо постановки задач перед сотрудниками, важно также и обеспечивать их досуг - тогда и работа будет в радость, и новые высоты станут покоряться легче. В преддверии 23 февраля уже в 12-й раз был организован традиционный турнир по мини-футболу среди команд предприятий холдинга.

Завершающий матч состязаний - между сотрудниками «Маякпринт» и «Маяк-Техноцелл» - состоялся в понедельник, 17 февраля, в ФОКе предприятия. Поболеть за своих пришли коллеги, члены семей и друзья. По итогам ожесточенной борьбы игра завершилась со счетом 5:1 в пользу команды «Маяк-Техноцелл». В турнирной же таблице места распределились следующим образом: первое заняли сотрудники «Маяк-Техноцелл», второе - представители ОАО «Маяк», замкнул тройку победителей «Маякпринт».

С наступающим праздником футболистов поздравил генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин. Он пожелал сотрудникам новых побед, а также наградил команды и их активных участников.

Подобные соревнования среди «маяковцев» проводятся не только в преддверии Дня защитника Отечества, но и круглогодично. Сотрудники предприятий соревнуются в футболе, волейболе и других видах спорта. Помимо этого, в ФОКе предприятия каждый день бесплатно занимаются дети со всего района.