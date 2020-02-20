2020-02-20T12:24:19+03:00
Общество

Умер Ларри Теслер, придумавший комбинации клавиш «Ctrl+c» и «Ctrl+v»

В начале недели в возрасте 74 лет умер Ларри Теслер - информатик, подаривший миру команды «вырезать», «копировать» и «вставить»
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский информатик Ларри Теслер. Фото: Википедия / Yahoo! BlogАмериканский информатик Ларри Теслер. Фото: Википедия / Yahoo! Blog
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В США умер Ларри Теслер - американский информатик, который упростил жизнь миллионов людей по всему миру. Именно он изобрел комбинации клавиш Ctrl+c и Ctrl+v, известные как "копировать" и "вставить", а также придумал функцию cut ("вырезать").

Согласно данным интернет-портала The Verge, Теслера не стало в понедельник, 17 февраля. Ему было 74 года.

Ларри Теслер родился в 1945 году в Нью-Йорке. Компьютерные науки изучал в Стэнфорде. После работы в области исследований искусственного интеллекта он присоединился к центру Xerox в Пало-Альто (PARC), где и изобрел cut, copy и paste. Также информатик работал в компании Apple с 1980 по 1997 год.

Он участвовал в создании нескольких проектов, включая Macintosh, QuickTime, Lisa и Newton. После ухода из корпорации Теслер перешел в Stagecast. Он также сотрудничал с Amazon и Yahoo.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Умер Ларри Теслер, придумавший комбинации клавиш «Ctrl+c» и «Ctrl+v»
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