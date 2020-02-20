Путин: ежегодно сокращается количество терактов в России
Президент России Владимир Путин сообщил на заседании коллегии ФСБ России, что число преступлений террористической направленности сокращается ежегодно. Так, в прошлом году их было 4. При этом ФСБ предотвратила 57 подобных преступлений, в том числе 34 теракта.
Путин также заявил, что Москва благодарна Вашингтону за помощь в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге и пообещал отвечать американским коллегам тем же.
Российский лидер также отдал поручение ФСБ обеспечить максимально высокий уровень защиты в период праздничных мероприятий в честь 75-й годовщины Великой Победы.
Ранее сайт kp.ru сообщал о поручении президента усилить наказание за фейки и расширить права присяжных. Также Путин поручил Минобороны обеспечить участие в Парадах Победы на Красной площади ветеранов Великой Отечественной войны и граждан России, совершивших героические поступки.
ИСТОЧНИК KP.RU