2020-02-20T12:05:01+03:00
Политика

Путин: ежегодно сокращается количество терактов в России

Президент также поблагодарил США за помощь в предотвращении террористической акции
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин сообщил, что ежегодно сокращается число преступлений террористической направленности в России сокращается, поблагодарил США за помощь в предотвращении терактов в Петербурге и заявил, что наши спецслужбы будут отвечать тем жеПутин сообщил, что ежегодно сокращается число преступлений террористической направленности в России сокращается, поблагодарил США за помощь в предотвращении терактов в Петербурге и заявил, что наши спецслужбы будут отвечать тем жеФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин сообщил на заседании коллегии ФСБ России, что число преступлений террористической направленности сокращается ежегодно. Так, в прошлом году их было 4. При этом ФСБ предотвратила 57 подобных преступлений, в том числе 34 теракта.

Путин также заявил, что Москва благодарна Вашингтону за помощь в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге и пообещал отвечать американским коллегам тем же.

Российский лидер также отдал поручение ФСБ обеспечить максимально высокий уровень защиты в период праздничных мероприятий в честь 75-й годовщины Великой Победы.

Ранее сайт kp.ru сообщал о поручении президента усилить наказание за фейки и расширить права присяжных. Также Путин поручил Минобороны обеспечить участие в Парадах Победы на Красной площади ветеранов Великой Отечественной войны и граждан России, совершивших героические поступки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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