Ученые назвали эффективные способы противостоять диабету и ожирению

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:11:46+03:00

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Ученые из Германии назвали эффективные способы борьбы с диабетом и ожирением. Справиться с данными недугами и предотвратить их развитие поможет высококалорийный завтрак и легкий ужин.

Результаты исследований были опубликованы в издании Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Все дело в тепле. При такой схеме питания у человека утром его вырабатывается в два раза больше, чем вечером, а значит организм занят тем, что сжигает жировые клетки.

Плотный завтрак — это отличный способ борьбы с диабетом. У тех, кто как следует ест утром, в крови снижается уровень сахара и инсулина.

Чтобы доказать теорию исследователи провели трехдневный эксперимент. Подопытных – 16 человек – разделили на две группы. Первые получали низкокалорийный завтрак и высококалорийный обед, а во второй — наоборот. После люди менялись местами. В итоге замеры уровня сахара в крови и выделяемой энергии показали, что у тех, кто употреблял плотные завтраки, были близки к идеальным.

По результатам теста специалисты рекомендовали гипокалорийную диету с плотным завтраком для профилактики ожирения и диабета, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU