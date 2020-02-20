Windows начала удалять личные данные пользователей
Компания Microsoft начала получать жалобы от пользователей Windows 10 на сбой в операционной системе. Оказалось, что после обновления с компьютеров начинают удаляться личные данные.
В соцсетях и на форумах компании уже множество пользователей пожаловались на внезапное и полное исчезновение всех данных в ПК. Это происходит после апдейста системы под номером KB4532693. Некоторые даже добавили, что обновление было установлено даже несмотря на отключенную функцию обновлений и блокировку IP-адреса Microsoft.
При исчезновении файлов рекомендуется самостоятельно удалить обновление. Однако отмечается, что это помогает не всегда. В некоторых случая это может привести к дальнейшим ошибкам системы, передает сайт телеканала «Звезда».
Отметим, что на данный момент Microsoft автоматически обновляет систему по прошествии 7-дневного срока с момента выпуска соответствующих поправок. До этого пользователь может самостоятельно выбрать момент установки, передает Москва 24.
ИСТОЧНИК KP.RU