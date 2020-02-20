Windows начала удалять личные данные пользователей

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:23:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания Microsoft начала получать жалобы от пользователей Windows 10 на сбой в операционной системе. Оказалось, что после обновления с компьютеров начинают удаляться личные данные.

В соцсетях и на форумах компании уже множество пользователей пожаловались на внезапное и полное исчезновение всех данных в ПК. Это происходит после апдейста системы под номером KB4532693. Некоторые даже добавили, что обновление было установлено даже несмотря на отключенную функцию обновлений и блокировку IP-адреса Microsoft.

При исчезновении файлов рекомендуется самостоятельно удалить обновление. Однако отмечается, что это помогает не всегда. В некоторых случая это может привести к дальнейшим ошибкам системы, передает сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что на данный момент Microsoft автоматически обновляет систему по прошествии 7-дневного срока с момента выпуска соответствующих поправок. До этого пользователь может самостоятельно выбрать момент установки, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU