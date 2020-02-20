2020-02-20T12:23:31+03:00
Умные вещи

Windows начала удалять личные данные пользователей

После обновления в системе проявился программный сбой
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Обновленная система Windows 10 начала ударять данные пользователейОбновленная система Windows 10 начала ударять данные пользователейФото: Сергей АНДРЕЕВ
Изменить размер текста:

Компания Microsoft начала получать жалобы от пользователей Windows 10 на сбой в операционной системе. Оказалось, что после обновления с компьютеров начинают удаляться личные данные.

В соцсетях и на форумах компании уже множество пользователей пожаловались на внезапное и полное исчезновение всех данных в ПК. Это происходит после апдейста системы под номером KB4532693. Некоторые даже добавили, что обновление было установлено даже несмотря на отключенную функцию обновлений и блокировку IP-адреса Microsoft.

При исчезновении файлов рекомендуется самостоятельно удалить обновление. Однако отмечается, что это помогает не всегда. В некоторых случая это может привести к дальнейшим ошибкам системы, передает сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что на данный момент Microsoft автоматически обновляет систему по прошествии 7-дневного срока с момента выпуска соответствующих поправок. До этого пользователь может самостоятельно выбрать момент установки, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин: в России участились случаи масштабных и скоординированных кибератак
Windows начала удалять личные данные пользователей
Ученые назвали эффективные способы противостоять диабету и ожирению
С Плесецка стартовала ракета "Союз" со спутником связи "Меридиан-М"
Путин: ежегодно сокращается количество терактов в России
Собаку-поводыря имеет только 1 процент незрячих в стране
В Канаде столкнулись около 200 машин
Умер Ларри Теслер, придумавший комбинации клавиш «Ctrl+c» и «Ctrl+v»
Зеленский осудил протесты украинцев против возвращения на родину эвакуированных из Уханя
Украинцы протестуют против эвакуации граждан из Китая: полиция стягивает БТР под Полтаву
«Маяковцы» хороши и в спорте
Самолёт с эвакуированными из Уханя украинцами приземлялся в Киеве ради дозаправки
В Китае суд казнил помилованного насильника спустя 10 лет после его освобождения
Ямпольская отметила важность развития культуры в стране
ГИБДД и судебные приставы будут останавливать неплательщиков на дорогах
Эвакуированные из Китая украинцы проведут две недели в санатории под Полтавой
Приставы собрали с алиментщиков более 17 миллиардов рублей
Пушков прокомментировал опасения Климкина по сделке России и Запада
Пентагон не стал комментировать опубликованное видео с инцидентом между военными России и США в Сирии