2020-02-20T12:39:27+03:00
Политика

Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность празднования 75-летия Победы

Защита населения при проведении масштабных мероприятий должна находиться на самом высоком уровне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин потребовал от ФСБ обеспечить безопасность празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на самом высоком уровне. Об этом было сказано на заседании коллегии силового ведомства.

"Поручаю обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, прежде всего, имею в виду праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал глава государства.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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