Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность празднования 75-летия Победы
Защита населения при проведении масштабных мероприятий должна находиться на самом высоком уровне
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Президент России Владимир Путин потребовал от ФСБ обеспечить безопасность празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на самом высоком уровне. Об этом было сказано на заседании коллегии силового ведомства.
"Поручаю обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, прежде всего, имею в виду праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал глава государства.
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ИСТОЧНИК KP.RU