2020-02-20T12:46:01+03:00
Происшествия

Труп матери стрелка в немецком Ханау найден в его доме

Ранее полиция обнаружила два трупа в квартире преступника
Ася КУЗНЕЦОВА
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Погибшая, найденная ранее в доме стрелка в Ханау, оказалась его матерью, по сообщению газеты Tagesspiegel, которая ссылается на сообщение полицииПогибшая, найденная ранее в доме стрелка в Ханау, оказалась его матерью, по сообщению газеты Tagesspiegel, которая ссылается на сообщение полицииФото: REUTERS
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Погибшая, найденная ранее в доме стрелка в Ханау, оказалась его матерью, по сообщению газеты Tagesspiegel, которая ссылается на сообщение полиции.

Видео с места стрельбы в Ханау.Неизвестные ворвались в кальянные и открыли стрельбу

Напомним, что ночью на 20 февраля неизвестные открыли огонь в двух кальянных в немецком городе Ханау. В первом заведении они убили трёх человек, а затем отправились на машине в другой округ, и там убили ещё пятерых людей. Позже один раненый скончался в больнице.

Полиция нашла тело предполагаемого стрелка и ещё один труп в доме преступника.

Полиция работает на месте стрельбы в Ханау.Есть погибшие

Также стрелок оставил письмо и видеозапись с признанием в совершении преступления. Его зовут Тобиас, в своём послании он выступает с довольно радикальными идеями. В том числе об истреблении некоторых народов, представителей которых не удалось выдворить из Германии.

В правоохранительных органах утверждают, что стрелявший действовал не в одиночку, о его мотивах пока ничего неизвестно.

Сайт kp.ru публиковал видео с места трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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