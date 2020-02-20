Труп матери стрелка в немецком Ханау найден в его доме
Погибшая, найденная ранее в доме стрелка в Ханау, оказалась его матерью, по сообщению газеты Tagesspiegel, которая ссылается на сообщение полиции.
Видео с места стрельбы в Ханау.Неизвестные ворвались в кальянные и открыли стрельбу
Напомним, что ночью на 20 февраля неизвестные открыли огонь в двух кальянных в немецком городе Ханау. В первом заведении они убили трёх человек, а затем отправились на машине в другой округ, и там убили ещё пятерых людей. Позже один раненый скончался в больнице.
Полиция нашла тело предполагаемого стрелка и ещё один труп в доме преступника.
Полиция работает на месте стрельбы в Ханау.Есть погибшие
Также стрелок оставил письмо и видеозапись с признанием в совершении преступления. Его зовут Тобиас, в своём послании он выступает с довольно радикальными идеями. В том числе об истреблении некоторых народов, представителей которых не удалось выдворить из Германии.
В правоохранительных органах утверждают, что стрелявший действовал не в одиночку, о его мотивах пока ничего неизвестно.
Сайт kp.ru публиковал видео с места трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU