2020-02-20T12:47:57+03:00
Экономика

В ЦБ рассказали, какие претензии чаще всего возникают у россиян к банкам

За 2019 год поступило 246,6 тыс. жалоб
Елена АКИМОВА
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В ЦБ назвали самые распространенные претензии россиян к банкамВ ЦБ назвали самые распространенные претензии россиян к банкамФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута рассказал, какие претензии у россиян чаще всего возникают к финансовым организациям.

За 2019 год в ЦБ поступило 246,6 тыс. жалоб, на долю кредитных организаций пришлось 57,4%, на долю некредитных финансовых организаций (НФО)— 33,2%. В целом количество снизилось на 2,8% (7,1 тысяча) по сравнению с 2018 годом.

- Это связано с изменениями в поведении организаций и с усилением поведенческого регулирования и надзора, - комментирует «Известиям» Михаил Мамута.

На что жалуются россияне:

На банки - 141,6 тыс. жалоб,

На НФО - 81,9 тыс.,

На ОСАГО - 33,2 тыс.

- На статистику по снижению повлияло сокращение проблем по ипотечным кредитам и потребительскому кредитованию. В случае с ипотекой, то на пользу пошли «кредитные каникулы». Заемщик получил возможность договориться с банком и решить почти все свои трудности, - заключает специалист ЦБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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