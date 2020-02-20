Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:54:14+03:00

Президент России Владимир Путин поблагодарил США на заседании коллегии ФСБ за помощь в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

29 декабря ФСБ благодаря информации, полученной от американских коллег, задержала двух россиян, готовящих террористические акции в России

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Президент России Владимир Путин поблагодарил США на заседании коллегии ФСБ за помощь в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге.

- Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ*, которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники, - заявил Путин.

Он также пообещал отвечать американским коллегам взаимной помощью.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент США Дональд Трамп похвалил российские спецслужбы за оперативную работу по предотвращению терактов, которые готовились в Санкт-Петербурге перед Новым годом. Об этом он написал в своём Twitter.

- Президент России Путин позвонил мне, чтобы поблагодарить меня и США за то, что мы сообщили им о запланированном теракте в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых и спасли многие жизни. Отличная и важная координация! - написал Трамп.

ФСБ 29 декабря задержала двух россиян, готовящих теракт в период новогодних праздников.

* «Исламское государство» - организация, которая признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU