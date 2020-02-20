2020-02-20T13:40:04+03:00
Экономика

Рыбаки Аляски ежегодно теряют около $40 млн из-за российского продэмбарго

Раньше наша страна активно закупала у американцев икру, замороженного лосося и полуфабрикаты из минтая
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбаргоРыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбаргоФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Рыбаки американского штата Аляска теряют около 40 миллионов в год из-за введенного Россией в 2014 году продовольственного эмбарго. Именно на эту сумму в среднем наша страна закупалась у жителей северного региона в 2010-2013 годах.

Согласно данным Института маркетинга морепродуктов Аляски, Россия чаще всего приобретала лососевую икру, замороженного лосося и сурими минтая - полуфабрикат, из которого изготавливают крабовые палочки и многое другое. Делалось это, в основном, потому, что потребители в нашей стране считают продукты из США более качественными, чем отечественные, считают специалисты ASMI.

До введения продэмбарго Россия была вторым главным экспортным рынком лососевой икры с Аляски после Японии. Однако в августе 2014 года Москва запретила ввозить в страну ряд продукции из стран, которые ввели против нас санкции. В случае с Аляской исключением стали лишь рыбные консервы, но его в Россию поставляется мало.

Также рыбаки жалуются на возросшую конкуренцию. США не запретили россиянам ввозить свои морепродукты в страну, и предприниматели этим пользуются. Прямой импорт рыбной продукции из РФ в Штаты вырос в 1,7 раза с 2013 по 2018 год, передает издание Anchorage Daily News.

При этом, по оценке российских сенаторов, Вашингтон все равно несет меньший ущерб от санкций, чем страны Европы. Сайт kp.ru писал, что Западу пришлось столкнуться с сокращением рабочих мест, производственных оборотов и снижением прибыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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