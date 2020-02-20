Суд Москвы арестовал шестерых граждан Киргизии по подозрению в экстремизме

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:11:00+03:00

Приезжие пробудут под стражей как минимум до 17 марта

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Мещанский суд Москвы постановил арестовать шестерых граждан Киргизии, которые подозреваются в создании экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

В числе помещенных под стражу лиц - Айбек Мамажунусов, Мурзы Кушуев, Айбек Халматов, Асан Уулу, Калбаев Артык и Козонов Алтынбек. Все они подозреваются в создании экстремистского сообщества и пробудут под арестом как минимум до 17 марта 2020 года, передает ТАСС.

Подробности уголовного дела не раскрываются, но днем ранее стало известно о задержании семи последователей запрещённой в России исламистской организации "Таблиги Джамаат". Сообщалось, что в группировку входят уроженцы стран центральной Азии. Всех их задержали на территории Москвы и Подмосковья.

Сайт kp.ru писал, что у мужчина нашли запрещенную экстремистскую атрибутику и литературу. Предполагается, что они зазывали в организацию новых членов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761787" frameborder="0"></iframe> Видео задержания исламистов в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU