2020-02-20T15:03:59+03:00
В мире

"Расизм и ненависть - это яд, и этот яд существует в нашем обществе": Меркель прокомментировала стрельбу в Ханау

Она сообщила, что это, скорее всего, была правоэкстремистская атака
Ася КУЗНЕЦОВА
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В ночь на 20 февраля в немецком Ханау неизвестные открыли стрельбу в двух кальянных, в результате которой погибли девять человекВ ночь на 20 февраля в немецком Ханау неизвестные открыли стрельбу в двух кальянных, в результате которой погибли девять человекФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что делать выводы о стрельбе в Ханау ещё рано, но, скорее всего, это была правоэкстремистская атака.

- Ещё слишком рано давать окончательную оценку. Будет предпринято все для того, чтобы выяснить все обстоятельства этого ужасного преступления", - отметила Меркель. "Но многое указывает на то, что преступник действовал, руководствуясь правоэкстремистскими, расистскими мотивами, из ненависти к людям другого происхождения, другой религии или другой внешности, - сообщила Меркель журналистам в Берлине.

Канцлер также отметила, что ей постоянно, в том числе во время саммита глав стран Евросоюза 20 февраля, будут докладывать о новых данных расследования и о том, в каком состоянии пострадавшие.

- Расизм и ненависть - это яд, и этот яд существует в нашем обществе, - добавила Меркель и заявила, что немецкое правительство и все госорганы будут отстаивать права и достоинство каждого человека в Германии.

- Мы не делаем различий между людьми по происхождению, вероисповеданию. Мы будем решительно противостоять тем, кто пытается внести раскол в Германии, - заключила Ангела Меркель.

В ночь на 20 февраля в немецком Ханау неизвестные открыли стрельбу в двух кальянных, в результате которой погибли девять человек. Позже полиция обнаружила предполагаемого стрелка мёртвым в своём доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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