Песков прокомментировал диалог Путина и жительницы Санкт-Петербурга о доходах россиян

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:33:29+03:00

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал разговор, который состоялся 19 февраля между Владимиром Путиным и жительницей Санкт-Петербурга. В Питер глава государства приехал, чтобы возложить цветы к памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку и поучаствовать в памятных мероприятиях.

В рамках визита президент пообщался с горожанами, одна из которых задала вопрос о размере зарплаты россиян. Женщина спросила, можно ли прожить на зарплату в 10 тысяч 800 рублей в месяц. Владимир Путин согласился, что это сделать очень трудно, и рассказал о мерах, которые принимают для повышения уровня дохода граждан.

- Конечно, нужно в каждом конкретном случае разбираться, что это за зарплата, где, что это за ставки (минимальный размер оплаты труда составляет 12 тысяч 130 рублей -прим.ред), - приводит слова Пескова ТАСС. - В Кремле неоднократно разбирались с такими конкретными ситуациями, когда получали обращения, когда шла подготовка к прямой линии.

Он призвал не делать выводов, зарплата ниже МРОТ может быть, когда человек, например, работает на полставки.

Представитель Кремля сказал, что разработаны и реализуются программы, призванные повысить уровень дохода граждан, но " невозможно ожидать сиюминутных результатов".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761763" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин приехал к памятнику Собчаку.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU