"Союз" успешно вывел на орбиту военный спутник "Меридиан-М"

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:41:34+03:00

Все операции прошли в штатном режиме

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Разгонный блок "Фрегат" ракеты-носитель "Союз" успешно вывел на орбиту военный спутник связи "Меридиан-М". Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Сайт kp.ru писал, что старт был дан в четверг, 20 февраля, в 11 часов 24 минуты по московскому времени. Ответственным за запуск был назначен боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил.

Операции на всех этапах прошли в штатном режиме. Контроль пуска и полета осуществлялся с помощью средств наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами.

"Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1А" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат "Меридиан-М", - передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

Стоит отметить, что это был первый пуск ракеты-носителя данного типа с космодрома Плесецк в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU