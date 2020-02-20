Интерпол не стал помогать России по делу экс-министра обороны Украины

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:23:59+03:00

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Интерпол отказался сотрудничать с Россией по вопросу выдачи бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, который обвиняется в публичных призывах к террористической деятельности. Об этом стало известно в ходе слушаний уголовного дела в зале Второго Западного окружного суда Москвы.

Сайт kp.ru писал, что расследование было начато после того, как экс-глава Минобороны высказался в пользу организации подрывов поездов, самолетов и автомобилей в Москве, Таганроге и других российских городах. Такие заявление постоянно звучали на протяжении нескольких лет.

Ранее Россия объявила его в международный розыск, а в апреле 2019-го заочно арестовала. Генеральный секретариат международной полиции напомнил, что организации запрещено вмешиваться в конфликты политического, военного и религиозного характера.

"В связи с этим Интерпол отказался сотрудничать с Россией в вопросе выдачи моего подзащитного в РФ и рекомендовал государствам - членам Интерпола удалить Гриценко из своих розыскных баз, если он ранее туда был внесен", - цитирует ТАСС адвоката экс-министра Дмитрия Динзе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/510765" frameborder="0"></iframe> Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко потребовал отправить в Россию спецназ.

ИСТОЧНИК KP.RU