2020-02-20T16:23:59+03:00
Происшествия

Интерпол не стал помогать России по делу экс-министра обороны Украины

СК РФ обвиняет Анатолия Гриценко в призывах к террористической деятельности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Фото ИТАР-ТАСС Зураб ДжавахадзеЭкс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Фото ИТАР-ТАСС Зураб Джавахадзе
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Интерпол отказался сотрудничать с Россией по вопросу выдачи бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, который обвиняется в публичных призывах к террористической деятельности. Об этом стало известно в ходе слушаний уголовного дела в зале Второго Западного окружного суда Москвы.

Сайт kp.ru писал, что расследование было начато после того, как экс-глава Минобороны высказался в пользу организации подрывов поездов, самолетов и автомобилей в Москве, Таганроге и других российских городах. Такие заявление постоянно звучали на протяжении нескольких лет.

Ранее Россия объявила его в международный розыск, а в апреле 2019-го заочно арестовала. Генеральный секретариат международной полиции напомнил, что организации запрещено вмешиваться в конфликты политического, военного и религиозного характера.

"В связи с этим Интерпол отказался сотрудничать с Россией в вопросе выдачи моего подзащитного в РФ и рекомендовал государствам - членам Интерпола удалить Гриценко из своих розыскных баз, если он ранее туда был внесен", - цитирует ТАСС адвоката экс-министра Дмитрия Динзе.

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко потребовал отправить в Россию спецназ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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