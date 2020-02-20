2020-02-20T17:06:46+03:00
В мире

Зараженных коронавирусом россиян с Diamond Princess госпитализируют

Японские врачи выявили опасную инфекцию еще у двоих наших соотечественников
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Двухнедельный карантин на борту лайнера завершенДвухнедельный карантин на борту лайнера завершенФото: REUTERS
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В четверг, 20 февраля, еще у двоих российских пассажиров круизного лайнера Diamond Princess диагностирован новый тип коронавируса. В ближайшее время их госпитализируют и разместят в больницах Японии. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Положительную реакцию дал тест на вирус еще у двух российских граждан, они в ближайшее время будут госпитализированы", - сказала дипломат во время брифинга, который транслировался на странице ведомства в ВК.

Двух других российских пассажиров круизного судна, у которых ранее тоже была выявлена инфекция, уже доставили в ближайшие больницы.

Сайт kp.ru писал, что, теперь временем, общее число зараженных туристов и членов экипажа Diamond Princess увеличилось до 634 человек. Лайнер по-прежнему остается у берегов Японии. Карантин на борту судна завершен, и людей, у которых не выявлено симптомов болезни, уже отпустили.

В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

ИСТОЧНИК KP.RU

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