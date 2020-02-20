2020-02-20T17:03:58+03:00
Общество

Сотрудникам ФСО разрешат применять силу и оружие: Законопроект одобрен в первом чтении

В Госдуме рассмотрели законопроект о деятельности сотрудников службы государственной охраны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Депутаты одобрили законопроект Фото: Антон Новодережкин ТАССДепутаты одобрили законопроект Фото: Антон Новодережкин ТАСС
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Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили проект закона о сотрудниках ФСО (Федеральной службы охраны). Согласно документу, подготовленному еще в декабре 2019 году группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, сотрудникам службы госохраны могут разрешить применять силу при выполнении приказов:

- Имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники,- сказано в законопроекте, сообщает ТАСС.

Есть еще ряд предложений, одобренных в первом чтении: органы государственной охраны могут наделить правом определять трассы проезда объектов государственной охраны. Они смогут самостоятельно устанавливать или менять зоны охраняемых объектов.

С 2017 года сотрудникам ФСО разрешено использовать безвозмездно использовать аэродромы и порты, а также перекрывать движение на охраняемых трассах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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