Сотрудникам ФСО разрешат применять силу и оружие: Законопроект одобрен в первом чтении
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили проект закона о сотрудниках ФСО (Федеральной службы охраны). Согласно документу, подготовленному еще в декабре 2019 году группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, сотрудникам службы госохраны могут разрешить применять силу при выполнении приказов:
- Имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники,- сказано в законопроекте, сообщает ТАСС.
Есть еще ряд предложений, одобренных в первом чтении: органы государственной охраны могут наделить правом определять трассы проезда объектов государственной охраны. Они смогут самостоятельно устанавливать или менять зоны охраняемых объектов.
С 2017 года сотрудникам ФСО разрешено использовать безвозмездно использовать аэродромы и порты, а также перекрывать движение на охраняемых трассах.
ИСТОЧНИК KP.RU