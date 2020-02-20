2020-02-20T17:42:43+03:00
В мире

В ФТС сообщили о снижении импорта овощей в Россию из Китая из-за коронавируса

В ведомстве сообщили, что сократился и экспорт
Юлия САЛЬНИКОВА
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Китай борется с распространение коронавирусаКитай борется с распространение коронавирусаФото: REUTERS
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Поставки овощей из Китая сократили из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

- На Дальнем Востоке заметно определенное снижение товарооборота, в том числе по плодоовощной продукции. Это связано с ситуацией в Китае. Их экспорт сократился,- сообщил замруководителя ведомства Руслан Давыдов.

Коронавирус повлиял на экономику КНР - почти вдвое сократились железнодорожные и авиа перевозки, в том числе и коммерческие. Ряд крупных предприятий, филиалы которых находятся в Китае, временно закрыты. Россия является одним из главных покупателей китайских товаров. Из-за распространения коронавируса могут поредеть полки магазинов не только с продуктами, но и с одежной. Ведь именно в КНР находятся многие заводы крупнейших брендов одежды и обуви.

По данным на 20 февраля в Китае коронавирус диагностировали у 75725 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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