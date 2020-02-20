Антон Силуанов: Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:29:19+03:00

Министр финансов рассказал о том, как распространение коронавируса в Китае отражается на российском рынке

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Ситуация с распространением коронавируса повлияла на товарооборот России и Китая. Об этом сообщил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.

- Потери от снижения товарооборота с Китаем - 1 млрд рублей в день. Это последствия коронавируса,- сообщил глава федерального ведомства.

Эта сумма складывается из разных сфер. Например, с начала распространения вируса, снизился турпоток из Китая, а с 20 февраля въезд в Россию запрещен для граждан КНР. Это временные меры, ограничения снимут, как только эпидемическая ситуация стабилизируется. Убытки в отсутствие китайских туристов понесут не только турфирмы, но и гостиницы, авиакомпании, предприятия розничной торговли.

- Все зависит от того, сколько продлятся карантин и ситуация со спросом в Китае. Уверен, что это не скажется принципиально на исполнении задач, над которыми работает правительство,- сообщил министр.

Ранее в ФТС сообщили о снижении импорта овощей из Китая, кроме того, нарушены поставки одежды из КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU