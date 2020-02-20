2020-02-20T18:47:43+03:00
В мире

В Турции опровергли информацию о запросе ЗРК Patriot у США

Ранее боевики при поддержке Турции напали на позиции сирийских военных
Юлия САЛЬНИКОВА
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Атаку на сирийскую армию отразили с помощью Су-24Атаку на сирийскую армию отразили с помощью Су-24Фото: REUTERS
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Официальный представитель министерства обороны Турции отрицает, что Анкара направляла в США запрос на покупку зенитных ракетных комплексов Patriot. Изначально эта информация опубликована в Bloomberg без указания источника. Комплексы якобы планировали установить на южной границе страны для того, чтобы защититься от возможных атак со стороны Сирии.

Позиции сирийских военных подверглись атаке со стороны боевиков 20 февраля. Радикалов поддерживает Турция. Нападавших снабдили военной техникой и оружием, часть боеприпасов была уничтожена ответной атакой при помощи ВКС России. В воздух при получении информации о нападении на позиции сирийских военных подняли Су-24 ВКС РФ. Удалось ликвидировать танк, несколько пикапов с вооружением.

В министерстве обороны Турции сообщили о пяти раненых и двух погибших. Со стороны сирийской армии тоже есть потери - по данным турецкого ведомства убиты около 500 солдат.

ВКС России нанесли удар по террористам, прорвавшимся вглубь сирийской территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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