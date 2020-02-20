Зарплаты россиян растут быстрее цен вот уже десять лет

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:22:42+03:00

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Зарплаты россиян в последнее десятилетие растут быстрее цен. Выплаты увеличились в 2,5 раза в государственном секторе и в 2,6 - в государственном. Такие данные озвучили в аудиторской компании FinExpertiza.

Это позволяет сделать вывод, что предложения к Конституции о ежегодной индексации зарплат не будут дополнительной нагрузкой для бизнеса, поскольку данное увеличение происходит и без каких-либо нормативных актов.

По данным аналитиков с 2009 по 2019 года зарплаты выросли с 21,7 тыс. рублей до 56,5 тыс., или в 2,6 раза. За это же время в государственном секторе выплаты увеличились с 15,8 тысяч рублей до 39,8 тысяч рублей, то есть, в 2,5 раза.

Средняя зарплата по стране составляет 46,3 тысячи рублей, индексация в 3% (именно такое увеличение произошло по итогам 2019 года) обещает ежегодную прибавку всего в 1,4 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что прописанная индексация могла бы стать гарантий для работающего населения от падения заработков. Тем не менее, существует обратное мнение. Не исключено, что сотрудники, будучи уверенными в предстоящем повышении, могут начать тратить выше своих доходов, тем самым вгоняя себя в долги и дополнительные кредиты.

- Чтобы способствовать повышению зарплат в коммерческом секторе, необходимо улучшать инвестиционный климат и условия работы бизнеса, - говорит «Известиям» управляющий партнер FinExpertiza в России Нина Козлова.

ИСТОЧНИК KP.RU