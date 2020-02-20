Появилось видео нападения в вооруженного нападения в мечети Лондона
Опубликовано видео нападение вооруженного мужчины в мечети Лондона. Как сообщили в городской полиции, все произошло недалеко от Риджентс-парка. В мечеть зашел мужчина в красной куртке и ударил ножом пожилого человека во время молитвы.
Удар пришелся в шею. Очевидцы вызвали полицию и медиков. Нападавшего удалось задержать в здании, сбежать он не успел. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как мужчина у наручниках сидит на полу мечети, рядом находится офицер полиции.
По версии автора ролика, размещенного в соцсетях, раненым оказался имам.
Задержание злоумышленника, который напал на посетителей мечети на севере Лондона.
Раненый госпитализирован, его жизни ничто не угрожает. В полиции не подтверждают, что пострадавший является имамом, по их данным это пожилой мужчина 70 лет.
Что касается нападавшего, то он арестован по подозрению в покушении на убийство. Расследование происшествия продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU