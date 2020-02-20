2020-02-20T20:13:21+03:00
В мире

Появилось видео нападения в вооруженного нападения в мечети Лондона

Ранен один человек, по версии автора ролика - это имам
Юлия САЛЬНИКОВА
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Нападавший арестован по подозрению в покушении на убийствоНападавший арестован по подозрению в покушении на убийствоФото: Кадр видео
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Опубликовано видео нападение вооруженного мужчины в мечети Лондона. Как сообщили в городской полиции, все произошло недалеко от Риджентс-парка. В мечеть зашел мужчина в красной куртке и ударил ножом пожилого человека во время молитвы.

Удар пришелся в шею. Очевидцы вызвали полицию и медиков. Нападавшего удалось задержать в здании, сбежать он не успел. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как мужчина у наручниках сидит на полу мечети, рядом находится офицер полиции.

По версии автора ролика, размещенного в соцсетях, раненым оказался имам.

Задержание злоумышленника, который напал на посетителей мечети на севере Лондона.

Раненый госпитализирован, его жизни ничто не угрожает. В полиции не подтверждают, что пострадавший является имамом, по их данным это пожилой мужчина 70 лет.

Что касается нападавшего, то он арестован по подозрению в покушении на убийство. Расследование происшествия продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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