2020-02-20T21:21:20+03:00
Общество

По просьбе Жириновского в Госдуме будут искать бактерии и микроорганизмы

Помещения в Думе проверят сотрудники центра эпидемиологии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир ЖириновскийВладимир ЖириновскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После призыва отказаться от рукопожатий в период инфекционных заболеваний лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил начать бороться в бактериями в Госдуме. Политик подозревает, что в стенах парламента сидят не только бактерии, но и микроорганизмы. Вычислить их он попросил специалистов Центра гигиены и эпидемиологии Москвы.

- По поручению Владимира Жириновского аппарат фракции ЛДПР пригласил в Госдуму специалистов Центра гигиены и эпидемиологии Москвы, чтобы провести экспертизу и определить, насколько много бактерий и других микроорганизмов может скапливаться на открытых поверхностях,- сказано в сообщении.

Проверка начнется 21 февраля.

Ранее Владимир Жириновский призывал россиян менять отношение к профилактике инфекций. Начал с того, что попросил не "целоваться с животными". Под запрет у политика попали театры и рестораны. На двери в кабинет депутата постоянно висит табличка "больным вход воспрещен", теперь в ней добавилась еще одна - "карантин".

ИСТОЧНИК KP.RU

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