На соцподдержку пострадавшим от наводнения в Иркутской области выделят 3 млрд рублей

20 Февр. 2020 2020-02-20T22:25:09+03:00

Во время паводка в 2019 году подтоплены оказались 11 тысяч жилых домов

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Пострадавшим от наводнения в Приангарье выделят 3 миллиарда рублей на социальную поддержку. Постановление 20 февраля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги из федерального бюджета поступят в бюджет Иркутской области. Будет оказана адресная помощь семьям, чьи дома уничтожены или повреждены в результате наводнения.

Сразу в трех районах области в июне-июле 2019 года был введен режим ЧС. причиной стали дожди и резкий подъем воды в реках. Затопило около 11 тысячи жилых домов. Из-за разгула стихии теряли не только имущество, но и близких - во время наводнения погибли 26 человек.

- Выделить в 2020 году Минстрою России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере до 3 011 629 тысяч рублей в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Иркутской области,- сказано в постановлении.

В июне в пострадавшую от наводнения Иркутскую область прилетел президент Владимир Путин. Он провел совещание в аэропорту Братска. По его поручению начались выплаты пострадавшим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="224" height="400" src="https://www.kp.ru/video/embed/722720" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области 28 июля: река Олха подступает к домам в поселке Большой Луг.

ИСТОЧНИК KP.RU