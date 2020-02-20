Турция не намерена вступать в столкновения с Россией в Идлибе

20 Февр. 2020 2020-02-20T22:44:29+03:00

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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в стране не готовы вступать в столкновения с Россией в Идлибе. Днем 20 февраля боевики, поддерживаемые Турцией атаковали позиции правительственных войск Сирии. Им удалось прорвать оборону в районе Кминаса и Найраба. Нападение пресекли ВКС России - по сигналу Су-24 подняли в небо, удалось уничтожить технику, в том числе ту, на которой перевозили боеприпасы.

- нас нет намерений вступать в столкновение с Россией. Наши переговоры [по Идлибу] не зашли в тупик, они будут продолжены. Наши наблюдательные посты также продолжат функционировать,- приводит слова турецкого министра телеканал CNN Turk.

Акар заявил, что между Анкарой и Моосквой налажен "здоровый диалог". Он не исключает, что возможно в этом районе турецкие и российские военные начнут совместные патрулирования.

- Главное, чтобы выполнялся сочинский меморандум, - добавил министр.

Соглашение подписано в октябре 2019 года в Сочи президентами России и Турции. Эти переговоры положили конец спецоперации Турции "Источник мира".

ВКС России нанесли удар по террористам, прорвавшимся вглубь сирийской территории.

ИСТОЧНИК KP.RU