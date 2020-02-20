"Чего-то не хватает": Японский журналист пожаловался на отсутствие снега в Москве
По мнению Юити Онода, для него одним из неотъемлемых составляющих зимы в столице всегда были рабочие, которые каждый день убирают снег
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Японский журналист Юити Онода, уже несколько лет работающий в Москве, пожаловался на отсутствие снега в столице.
По словам мужчины, для него одним из неотъемлемых составляющих зимы в Москве всегда были рабочие, который каждый день убирают снег.
При этом Онода рассказал о плюсах такой погоды: в этом году на улицах меньше реагентов, которые раньше "забивались в подошву и загрязняли офисы и квартиры".
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ИСТОЧНИК KP.RU