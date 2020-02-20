В Минстрое рост цен на жилье объяснили «обелением рынка»

20 Февр. 2020 2020-02-20T23:22:57+03:00

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Рост цен на жилье в Министерстве строительства и ЖКХ объяснили «обелением» рынка. Замминистра Никита Стасишин отметил, что спрос на недвижимость очень мал и призвал работать над повышением интереса к жилью и его доступностью.

- На какой объем квадратных метров в данный момент у нас есть спрос? Если мы говорим, что ипотека сегодня вышла на показатели порядка 9%. () На 160 млн квадратных метров при таких ставках у нас спроса, мягко говоря, нет, - заявил Стасишин в ходе проводимого в Госдума круглого стола, посвященного вопросам реформы долевого строительства.

Эффективнее всего повышать спрос на жилье путем снижения стоимости квадратного метра, отметил чиновник. Так как инвестиционной стоимости почти не осталось.

-Переход на проектное финансирование привел к небольшому росту стоимости квадратного метра. Свой вклад вносят увеличение стоимости металла, материалов, «белых» зарплат, которые стали платить строителям, - цитирует ФАН слова Стасишина.

Все происходящее в отрасли чиновник назвал «обелением». Этот процесс неразрывно связан с дополнительными расходами.

ИСТОЧНИК KP.RU