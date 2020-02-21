2020-02-21T02:41:14+03:00
В мире

На Украине 10 человек пострадали в потасовке из-за эвакуированных из КНР украинцев

Среди обратившихся за медицинской помощью 9 полицейских
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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После столкновений в Новых Санжарах (Полтавская область) из-за возвращения украинцев на родину из китайского Уханя 10 человек пострадали.

Среди обратившихся к медикам - 9 полицейских.

- Группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка, - говорится в официальном заявлении.

Также отмечается, что в настоящее время открыто два уголовных производства.

Жители Новых Санжар атаковали автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами.Протестующие окружили автобусы с эвакуированными и бросали камни в окна. Как сообщают местные СМИ, одному из пассажиров автобуса разбили голову

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ИСТОЧНИК KP.RU

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