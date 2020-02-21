2020-02-21T06:57:14+03:00
В мире

Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии

Представитель коалиции назвал продолжающиеся обстрелы "варварскими атаками"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской АравииХуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской АравииФото: REUTERS
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Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили несколько баллистических ракет, которые были запущены правящими на севере Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами).

По словам представителя коалиции, продолжающиеся обстрелы являются "варварскими атаками".

Позже в Сети появилось видео летящих ракет, снятое в городе Янбу, который расположен на западе Саудовской Аравии в 900 километрах от границы с Йеменом и является крупным нефтеналивным портом.

Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии.По словам представителя коалиции, продолжающиеся обстрелы являются "варварскими атаками

О пострадавших или погибших в результате инцидента не сообщается.

Ранее сайт kp.ru писал о том. что в августе прошлого года хуситы атаковали объекты саудовской нефтедобывающей компании. Нападение на завод и нефтехранилище Saudi Aramco было осуществлено с помощью нескольких дронов. В результате атаки на территории газоперерабатывающего завода начался небольшой пожар, который удалось быстро локализовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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