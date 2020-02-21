В Минюсте рассказали о снижении штрафов для юрлиц

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:10:27+03:00

В некоторых случаях они сократятся в два раза

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В Министерстве юстиции рассказали об изменении штрафов для юридических лиц. Нормативы, предусмотренные административными кодексами регионов России.

Сегодня предельный размер штрафов составляет 5 тысяч рублей для физических лиц, 50 тысяч рублей - для юридических и 1 миллион рублей для бизнеса.

Эти показатели касаются всех городов, кроме федерального значения. Об этом RT рассказали в пресс-службе Минюста России.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время предельный размер административного штрафа за правонарушения, которые предусмотрены законами субъектов России (кроме городов федерального значения), составляет для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — 1 млн рублей.

В проекте нового КоАП показатели изменятся, но не для всех. Для граждан и филзиц цифры останутся прежними. Для индивидуальных предпринимателей - 100 тысяч рублей, а для юридических лиц снизится вдвое – до 500 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что проект нового Кодекса Российской Федерации не предусматривает принципиальных изменений. Максимально допустимый размер штрафа для юридических лиц будет снижен вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU