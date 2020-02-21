В России снизились цены на авиабилеты
Аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix проанализировали цены на билеты на 2020 год и зафиксировали снижение тарифов. Основное падение придется на период с марта по май.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращение составило 23 процента. Если раньше билет стоил в среднем 13,7 тыс. до теперь составляет 10,5 тыс. рублей.
Доступные внутренние перелеты:
Калуга- Краснодар,
Минеральные Воды — Москва,
Самара — Санкт-Петербург,
Москва — Казань.
Снижение отмечается не только на внутренних, но и на международных рейсах. На перелетах между странами сокращение составило 3 процента, цена упала с 23,1 тыс. до 22,5 тыс. рублей.
Доступные международные перелеты:
Ростова-на-Дону в Бишкек (Киргизия),
Москвы в Ларнаку (Кипр),
Москвы в Бургас (Болгария).
Снижение стоимости перелётов мы связываем с продолжающимся расширением маршрутной карты лоукост-перевозчиков, укреплением курса рубля и увеличением предложения чартерных перевозок, — рассказал генеральный директор Biletix Игорь Константинов RT.
ИСТОЧНИК KP.RU