2020-02-21T08:25:08+03:00
Экономика

В России снизились цены на авиабилеты

Особенно низкими цены будут в период с марта по май
Елена АКИМОВА
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Аналитики зафиксировали снижение цен на авиабилетыАналитики зафиксировали снижение цен на авиабилетыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix проанализировали цены на билеты на 2020 год и зафиксировали снижение тарифов. Основное падение придется на период с марта по май.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращение составило 23 процента. Если раньше билет стоил в среднем 13,7 тыс. до теперь составляет 10,5 тыс. рублей.

Доступные внутренние перелеты:

Калуга- Краснодар,

Минеральные Воды — Москва,

Самара — Санкт-Петербург,

Москва — Казань.

Снижение отмечается не только на внутренних, но и на международных рейсах. На перелетах между странами сокращение составило 3 процента, цена упала с 23,1 тыс. до 22,5 тыс. рублей.

Доступные международные перелеты:

Ростова-на-Дону в Бишкек (Киргизия),

Москвы в Ларнаку (Кипр),

Москвы в Бургас (Болгария).

Снижение стоимости перелётов мы связываем с продолжающимся расширением маршрутной карты лоукост-перевозчиков, укреплением курса рубля и увеличением предложения чартерных перевозок, — рассказал генеральный директор Biletix Игорь Константинов RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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