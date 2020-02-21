В деле о самоубийстве экс-начальника управления ФСИН появился первый фигурант

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:54:47+03:00

В уголовном деле о самоубийстве экс-начальника управления ФСИН появился первый фигурант Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В уголовном деле о самоубийстве бывшего начальника управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний России Виктора Свиридова появился первый фигурант.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по статье халатность обвинение предъявлено судебному приставу Нефедову, досматривавшему посетителей в Чертановском суде Москвы, где 12 февраля после оглашения приговора экс-начальник ФСИН покончил с собой.

Напомним, после того, как судья Чертановского суда Наталья Шабашева озвучила вердикт о взятии Свиридова под стражу, бывший чиновник покончил с собой в зале суда. Его обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Он был приговорен к трем годам заключения.

С собой в здание суда Свиридов пронес наградное оружие, после чего СК РФ возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

ИСТОЧНИК KP.RU