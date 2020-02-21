"Поедающий снег" поезд из России произвел фурор в Финляндии

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:13:00+03:00

Снегоуборочная машина СМ-7 оказалась гораздо более эффективной и экологичной по сравнению с аналогами

Изменить размер текста: A A

Российская железнодорожная снегоуборочная машина СМ-7 произвела настоящий фурор в Финляндии. Она способна значительно облегчить расчистку путей в стране, где зимой выпадает очень много снега, а убирают его обычными тракторами и экскаваторами.

Несмотря на то, что испытания оборудования от Российских железных дорог все еще продолжаются и будут идти весь февраль, финны уже прозвали СМ-7 "поедающим снег" поездом, которому нет аналогов в мире. В сравнении с другими снегоуборщиками, он гораздо более эффективен и экологичен, пишет издание Ilta Sanomat.

Представитель Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелин уточнил, что целью эксперимента является определение возможностей использования российского оборудования для улучшения технического обслуживания железных дорог североевропейской страны.

"Если опыт будет удачным, то возможно приобретение данного вида техники", - цитирует РИА Новости Нуммелина.

Он добавил, что изначально испытания должны были пройти на юго-востоке Финляндии, но сейчас там слишком мало снега, поэтому было решено перевести машину на север страны, где выпало максимальное количество осадков для сезона.

Сайт kp.ru писал, что снегоуборочный поезд СМ-7 оснащен дисплеем автоматического управления, кондиционером, утепленными полами и двигателем нового типа, который позволяет тратить на 16% меньше дизельного топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU