Киев работает над новой редакцией Минских соглашений

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:37:14+03:00

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Киев работает над изменением Минских соглашений, поскольку некоторые его пункты реализовать невозможно. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сделал в интервью радиостанции «Голос Америки».

«Сейчас 2020 год. Мы все еще не достигли мира [в Донбассе]. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно. Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

По словам Пристайко, Украина работает над тем, «чтобы заставить всех участников согласиться с тем, что минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен». Он утверждает, новый договор будет проще выполнить и достичь результатов.

Напомним, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что выполнение Минских соглашений остаётся «единственной реальной» дорогой к миру в Донбассе, однако власти Украины не только ставят под сомнение достигнутые договоренности, но и «откровенно саботируют» их.

ИСТОЧНИК KP.RU