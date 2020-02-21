Путин: Россию и Украину "растаскивают", чтобы избежать конкуренции

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:04:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, поскольку тогда на мировой арене появится новый мощный конкурент. Такого мнения придерживается президент РФ Владимир Путин.

"Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать", - сказал глава государства.

При этом он не стал раскрывать, какие именно страны препятствуют налаживанию отношений Москвы и Киева, но добавил, что добравшиеся до власти на Украине люди преследовали личные интересы. И здесь речь идет даже не о том, чтобы заработать побольше денег, а чтобы сохранить награбленное ранее.

"Вот в чем главная задача. Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках", - сказал Путин в интервью ТАСС.

Сайт kp.ru публиковал отрывок из общения российского президента с журналистом Андреем Ванденко. Владимир Владимирович рассказал не только о причинах кризиса в отношениях с Украиной, но и о том, чем он может закончиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762193" frameborder="0"></iframe> Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины.По словам президента России, сотрудничество Москвы и Киева невыгодно ряду стран

ИСТОЧНИК KP.RU