2020-02-21T11:54:44+03:00
Политика

Новейший истребитель МиГ-35 получил патент на посадку в беспилотном режиме

Новый цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Новейший истребитель МиГ-35 получил патент на посадку в беспилотном режиме. Фото: Марина Лысцева/ТАССНовейший истребитель МиГ-35 получил патент на посадку в беспилотном режиме. Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Изменить размер текста:

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме. Соответствующая технология уже создана, и корпорация-производитель получила патент.

Новый цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях и дает летчику продолжить снижение до появления видимости

«Данный цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет лётчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжить снижение до появления видимости», - говорится на сайте корпорации «МиГ»

Как рассказывал сайт kp.ru, МиГ-35 предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей при разных метеоусловиях. Ранее производитель новейшего истребителя впервые рассказал о его технических характеристиках. Среди них он выделил то, что самолет обладает четырехкратным резервированием по всем каналам управления и сниженной радиолокационной заметностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве инфекционисты встретили поезд, с которого сняли китаянку с подозрением на коронавирус
Половина россиян тратят на ремонт больше полумиллиона рублей
Умер Николай Тонский из фильма "Особенности русской бани"
Ученые обнаружили черную дыру в центре Млечного пути
Трансляции матчей чемпионата Японии по футболу впервые будут показывать в России
Коронавирус пробрался в китайские тюрьмы: заразились более 500 заключенных
Турбизнес попросит 590 млн рублей компенсации из-за коронавируса
«Хочу похвалиться»: Рогозин сообщил, что Роскосмос завершил год без единой аварии впервые за 16 лет
Хафтар готов прекратить боевые действия в Ливии при определенных условиях
"Мы вас там не оставим": Зеленский позвонил украинке, которая не смогла покинуть Ухань из-за собаки
Новейший истребитель МиГ-35 получил патент на посадку в беспилотном режиме
Лукашенко заявил, что Путин сделал Минску «неожиданное предложение» по поставкам нефти
В Москве пожарные спасли из горящего дома кота и пятерых человек
Задержаны мошенники, которые украла с банковских карт россиян более 3 млн рублей
Дачников вновь предложили штрафовать за борщевик на участках