Новейший истребитель МиГ-35 получил патент на посадку в беспилотном режиме

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:54:44+03:00

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Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме. Соответствующая технология уже создана, и корпорация-производитель получила патент.

Новый цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях и дает летчику продолжить снижение до появления видимости

«Данный цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет лётчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжить снижение до появления видимости», - говорится на сайте корпорации «МиГ»

Как рассказывал сайт kp.ru, МиГ-35 предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей при разных метеоусловиях. Ранее производитель новейшего истребителя впервые рассказал о его технических характеристиках. Среди них он выделил то, что самолет обладает четырехкратным резервированием по всем каналам управления и сниженной радиолокационной заметностью.

ИСТОЧНИК KP.RU