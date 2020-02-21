Новейший истребитель МиГ-35 получил патент на посадку в беспилотном режиме
Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме. Соответствующая технология уже создана, и корпорация-производитель получила патент.
Новый цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях и дает летчику продолжить снижение до появления видимости
«Данный цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет лётчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжить снижение до появления видимости», - говорится на сайте корпорации «МиГ»
Как рассказывал сайт kp.ru, МиГ-35 предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей при разных метеоусловиях. Ранее производитель новейшего истребителя впервые рассказал о его технических характеристиках. Среди них он выделил то, что самолет обладает четырехкратным резервированием по всем каналам управления и сниженной радиолокационной заметностью.
ИСТОЧНИК KP.RU