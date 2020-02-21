2020-02-21T12:19:56+03:00
Политика

"Мы вас там не оставим": Зеленский позвонил украинке, которая не смогла покинуть Ухань из-за собаки

Анастасия Зинченко должна была эвакуироваться из охваченного коронавирусом Китая, но ее не пустили на борт самолета с питомцем [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Анастасия Зинченко со своей собакойАнастасия Зинченко со своей собакойФото: скриншот с видео
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В минувший четверг, 20 февраля, Украина эвакуировала своих граждан из охваченного коронавирусом Китая, однако, как оказалось, не все желающие смогли подняться на борт самолета.

Анастасия Зинченко хотела улететь вместе со своей собакой, но ее отказались пускать в лайнер, даже несмотря на то, что все необходимые документы были собраны. Когда о ситуации узнал президент Украины Владимир Зеленский, он тут же связался с девушкой по телефону.

Пресс-секретарь главы государства заранее предупредила украинку о предстоящем звонке, а потому она успела записать все на видео, которое позже опубликовала у себя в Instagram. Разговор велся на громкой связи, поэтому голос Зеленского отлично слышно.

"Смотрите, мы вас там не оставим. Я решил вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно", - сказал президент.

Он заявил, что лишь сейчас узнал о возникшей проблеме, и призвал понять - все были "немного в панике от ситуации". По словам Зеленского, власти обязательно найдут способ вывезти из Китая свою соотечественницу. Однако, как встретят девушку на родине, теперь не совсем понятно.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее автобус с эвакуированными украинцами закидали камнями их же соотечественники. Жители города Новые Санжары под Полтавой, где и разместить вывезенных из Китая граждан, ну очень не хотели иметь потенциально зараженных соседей. Для противостояния толпе задействовали Нацгвардию и БТР.

Зеленский позвонил оставшейся в Ухане украинке.Девушка не была эвакуированна из-за собаки

ИСТОЧНИК KP.RU

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