«Хочу похвалиться»: Рогозин сообщил, что Роскосмос завершил год без единой аварии впервые за 16 лет

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:21:40+03:00

Рогозин сообщил, что Роскосмос завершил год без единой аварии впервые за 16 лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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«Роскосмос» и ее предприятия завершили 2019 год без единой аварии впервые за 16 лет. Об этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал на конференции «Авиационное и космическое страхование в России».

«Хочу похвалиться: впервые за 16 лет государственная корпорация "Роскосмос" и ее предприятия завершили год без единой аварии. Для нас это очень важный результат. Таких аварий раньше у нас было много, теперь, как ни странно, в 2019 году мы единственные вышли без аварий», - заявил он.

Рогозин также сообщил, «Роскосмос» придерживается политики, при которой страхованием должны быть охвачены все риски космических запусков. Он также отметил, что в 20019 году была проведена «колоссальная борьба по сокращению издержек и снижению себестоимости продукции».

Напомним, в октябре прошлого года произошла авария, подобной которой в истории российской космонавтики еще не было. Тогда ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем Международной космической станции (МКС) на орбиту.

ИСТОЧНИК KP.RU